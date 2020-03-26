Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 207.903 6,04 BIST ANKARA 143.926 1,49 BIST ANTALYA 57.597 4,05 BIST BALIKESİR 77.835 2,46 BIST BURSA 137.558 0,73 BIST DENIZLI 103.846 3,13 BIST ISTANBUL 90.906 1,92 BIST IZMIR 165.868 1,62 BIST KAYSERI 330.095 3,45 BIST KOCAELI 171.476 1,60 BIST KONYA 59.838 2,20 BIST TEKIRDAĞ 450.203 6,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)