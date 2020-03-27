Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 221.974 5,65 BIST ANKARA 145.205 -1,93 BIST ANTALYA 58.906 -0,69 BIST BALIKESİR 79.789 0,23 BIST BURSA 138.076 -1,99 BIST DENIZLI 108.084 0,48 BIST ISTANBUL 90.973 -1,48 BIST IZMIR 166.137 -1,87 BIST KAYSERI 328.299 -1,19 BIST KOCAELI 170.513 -1,60 BIST KONYA 62.504 -0,83 BIST TEKIRDAĞ 458.423 0,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)