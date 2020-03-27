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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
14 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 221.974 5,65 BIST ANKARA 145.205 -1,93 BIST ANTALYA 58.906 -0,69 BIST BALIKESİR 79.789 0,23 BIST BURSA 138.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|221.974
|5,65
|BIST ANKARA
|145.205
|-1,93
|BIST ANTALYA
|58.906
|-0,69
|BIST BALIKESİR
|79.789
|0,23
|BIST BURSA
|138.076
|-1,99
|BIST DENIZLI
|108.084
|0,48
|BIST ISTANBUL
|90.973
|-1,48
|BIST IZMIR
|166.137
|-1,87
|BIST KAYSERI
|328.299
|-1,19
|BIST KOCAELI
|170.513
|-1,60
|BIST KONYA
|62.504
|-0,83
|BIST TEKIRDAĞ
|458.423
|0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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