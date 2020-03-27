Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

14 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 221.974 5,65 BIST ANKARA 145.205 -1,93 BIST ANTALYA 58.906 -0,69 BIST BALIKESİR 79.789 0,23 BIST BURSA 138.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 221.974 5,65
BIST ANKARA 145.205 -1,93
BIST ANTALYA 58.906 -0,69
BIST BALIKESİR 79.789 0,23
BIST BURSA 138.076 -1,99
BIST DENIZLI 108.084 0,48
BIST ISTANBUL 90.973 -1,48
BIST IZMIR 166.137 -1,87
BIST KAYSERI 328.299 -1,19
BIST KOCAELI 170.513 -1,60
BIST KONYA 62.504 -0,83
BIST TEKIRDAĞ 458.423 0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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