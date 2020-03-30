Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.358 3,56 BIST ANKARA 142.096 0,23 BIST ANTALYA 59.627 2,41 BIST BALIKESİR 79.170 0,35 BIST BURSA 136.390 -0,84 BIST DENIZLI 106.760 1,41 BIST ISTANBUL 87.129 -1,04 BIST IZMIR 164.130 0,19 BIST KAYSERI 327.404 0,47 BIST KOCAELI 165.222 -1,96 BIST KONYA 62.507 1,98 BIST TEKIRDAĞ 411.023 -4,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)