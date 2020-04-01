Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 248.067 -1,84 BIST ANKARA 142.880 -1,56 BIST ANTALYA 68.537 4,21 BIST BALIKESİR 86.593 2,49 BIST BURSA 142.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 248.067 -1,84
BIST ANKARA 142.880 -1,56
BIST ANTALYA 68.537 4,21
BIST BALIKESİR 86.593 2,49
BIST BURSA 142.832 -0,22
BIST DENIZLI 122.630 2,16
BIST ISTANBUL 88.928 -0,62
BIST IZMIR 172.707 2,29
BIST KAYSERI 342.530 0,52
BIST KOCAELI 174.297 2,73
BIST KONYA 67.160 1,38
BIST TEKIRDAĞ 402.789 -2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:30 Kaynak: AA

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