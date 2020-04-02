Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 231.958 -1,49 BIST ANKARA 142.754 0,34 BIST ANTALYA 68.858 -1,17 BIST BALIKESİR 86.540 -0,03 BIST BURSA 142.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 231.958 -1,49
BIST ANKARA 142.754 0,34
BIST ANTALYA 68.858 -1,17
BIST BALIKESİR 86.540 -0,03
BIST BURSA 142.225 0,63
BIST DENIZLI 118.686 -2,41
BIST ISTANBUL 88.906 0,38
BIST IZMIR 173.379 1,40
BIST KAYSERI 347.649 1,27
BIST KOCAELI 174.227 0,74
BIST KONYA 66.720 1,44
BIST TEKIRDAĞ 406.450 2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:20 Kaynak: AA

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