Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 233.072 1,15 BIST ANKARA 144.505 0,81 BIST ANTALYA 69.062 2,92 BIST BALIKESİR 85.615 -0,45 BIST BURSA 142.349 0,82 BIST DENIZLI 117.669 0,19 BIST ISTANBUL 89.520 0,33 BIST IZMIR 172.099 -0,69 BIST KAYSERI 352.516 -0,48 BIST KOCAELI 183.175 1,81 BIST KONYA 66.351 -0,05 BIST TEKIRDAĞ 401.320 -1,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)