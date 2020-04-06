Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.614 6,54 BIST ANKARA 147.182 2,26 BIST ANTALYA 73.997 7,12 BIST BALIKESİR 87.736 2,32 BIST BURSA 152.777 5,84 BIST DENIZLI 122.446 4,21 BIST ISTANBUL 91.333 2,28 BIST IZMIR 177.900 2,91 BIST KAYSERI 362.848 3,40 BIST KOCAELI 186.171 1,55 BIST KONYA 68.376 2,91 BIST TEKIRDAĞ 407.085 2,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)