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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
14 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 275.069 3,06 BIST ANKARA 151.964 2,40 BIST ANTALYA 76.645 3,04 BIST BALIKESİR 90.447 1,52 BIST BURSA 159.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|275.069
|3,06
|BIST ANKARA
|151.964
|2,40
|BIST ANTALYA
|76.645
|3,04
|BIST BALIKESİR
|90.447
|1,52
|BIST BURSA
|159.730
|3,52
|BIST DENIZLI
|128.711
|3,09
|BIST ISTANBUL
|94.827
|2,80
|BIST IZMIR
|183.991
|2,60
|BIST KAYSERI
|371.403
|2,56
|BIST KOCAELI
|195.944
|4,58
|BIST KONYA
|73.980
|5,74
|BIST TEKIRDAĞ
|413.404
|1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:20 Kaynak: AA
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