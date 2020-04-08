Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 266.122 2,27 BIST ANKARA 153.115 1,52 BIST ANTALYA 77.929 1,65 BIST BALIKESİR 86.976 -1,06 BIST BURSA 155.036 -0,21 BIST DENIZLI 122.831 -0,52 BIST ISTANBUL 93.435 0,66 BIST IZMIR 181.301 0,35 BIST KAYSERI 370.118 1,21 BIST KOCAELI 196.353 1,19 BIST KONYA 72.243 -0,03 BIST TEKIRDAĞ 401.550 -0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)