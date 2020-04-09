Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.813 0,24 BIST ANKARA 158.103 1,71 BIST ANTALYA 79.443 2,48 BIST BALIKESİR 91.123 2,19 BIST BURSA 157.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|264.813
|0,24
|BIST ANKARA
|158.103
|1,71
|BIST ANTALYA
|79.443
|2,48
|BIST BALIKESİR
|91.123
|2,19
|BIST BURSA
|157.324
|1,10
|BIST DENIZLI
|127.887
|1,59
|BIST ISTANBUL
|95.629
|1,57
|BIST IZMIR
|184.684
|1,43
|BIST KAYSERI
|376.817
|1,03
|BIST KOCAELI
|200.845
|2,44
|BIST KONYA
|73.826
|1,00
|BIST TEKIRDAĞ
|418.551
|4,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:42 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı