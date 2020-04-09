Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.813 0,24 BIST ANKARA 158.103 1,71 BIST ANTALYA 79.443 2,48 BIST BALIKESİR 91.123 2,19 BIST BURSA 157.324 1,10 BIST DENIZLI 127.887 1,59 BIST ISTANBUL 95.629 1,57 BIST IZMIR 184.684 1,43 BIST KAYSERI 376.817 1,03 BIST KOCAELI 200.845 2,44 BIST KONYA 73.826 1,00 BIST TEKIRDAĞ 418.551 4,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)