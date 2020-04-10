Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.397 0,12 BIST ANKARA 157.830 -0,35 BIST ANTALYA 80.604 1,18 BIST BALIKESİR 91.598 0,23 BIST BURSA 160.939 1,84 BIST DENIZLI 130.895 0,98 BIST ISTANBUL 97.091 1,13 BIST IZMIR 186.927 1,14 BIST KAYSERI 381.790 0,12 BIST KOCAELI 198.909 -0,96 BIST KONYA 75.038 1,20 BIST TEKIRDAĞ 417.631 1,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)