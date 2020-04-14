Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.844 0,63 BIST ANKARA 161.955 2,70 BIST ANTALYA 84.592 1,37 BIST BALIKESİR 100.662 2,97 BIST BURSA 165.998 3,23 BIST DENIZLI 133.204 1,67 BIST ISTANBUL 100.296 1,99 BIST IZMIR 192.912 2,59 BIST KAYSERI 385.457 1,90 BIST KOCAELI 197.075 1,14 BIST KONYA 77.051 2,32 BIST TEKIRDAĞ 431.547 1,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)