Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.844 0,63 BIST ANKARA 161.955 2,70 BIST ANTALYA 84.592 1,37 BIST BALIKESİR 100.662 2,97 BIST BURSA 165.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|262.844
|0,63
|BIST ANKARA
|161.955
|2,70
|BIST ANTALYA
|84.592
|1,37
|BIST BALIKESİR
|100.662
|2,97
|BIST BURSA
|165.998
|3,23
|BIST DENIZLI
|133.204
|1,67
|BIST ISTANBUL
|100.296
|1,99
|BIST IZMIR
|192.912
|2,59
|BIST KAYSERI
|385.457
|1,90
|BIST KOCAELI
|197.075
|1,14
|BIST KONYA
|77.051
|2,32
|BIST TEKIRDAĞ
|431.547
|1,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:40 Kaynak: AA
Son Dakika Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor