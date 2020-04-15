Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 257.314 -2,93 BIST ANKARA 162.874 -2,21 BIST ANTALYA 79.088 -4,98 BIST BALIKESİR 96.456 -3,64 BIST BURSA 162.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 257.314 -2,93 BIST ANKARA 162.874 -2,21 BIST ANTALYA 79.088 -4,98 BIST BALIKESİR 96.456 -3,64 BIST BURSA 162.923 -1,17 BIST DENIZLI 139.153 0,56 BIST ISTANBUL 98.391 -2,54 BIST IZMIR 190.620 -2,26 BIST KAYSERI 369.336 -4,26 BIST KOCAELI 191.834 -2,79 BIST KONYA 76.366 -2,34 BIST TEKIRDAĞ 424.583 -1,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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