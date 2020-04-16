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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 258.204 1,40 BIST ANKARA 165.669 1,75 BIST ANTALYA 76.279 -1,55 BIST BALIKESİR 99.486 3,29 BIST BURSA 164.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|258.204
|1,40
|BIST ANKARA
|165.669
|1,75
|BIST ANTALYA
|76.279
|-1,55
|BIST BALIKESİR
|99.486
|3,29
|BIST BURSA
|164.986
|0,56
|BIST DENIZLI
|138.485
|0,19
|BIST ISTANBUL
|96.929
|0,03
|BIST IZMIR
|192.992
|1,61
|BIST KAYSERI
|370.767
|1,36
|BIST KOCAELI
|190.113
|-0,03
|BIST KONYA
|76.920
|1,32
|BIST TEKIRDAĞ
|447.096
|6,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:34 Kaynak: AA
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