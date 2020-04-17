Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 264.375 3,05 BIST ANKARA 166.351 0,76 BIST ANTALYA 80.397 4,34 BIST BALIKESİR 101.239 -0,01 BIST BURSA 171.080 3,35 BIST DENIZLI 144.070 3,68 BIST ISTANBUL 99.181 2,47 BIST IZMIR 194.970 0,55 BIST KAYSERI 377.437 2,02 BIST KOCAELI 195.599 3,18 BIST KONYA 80.480 2,73 BIST TEKIRDAĞ 452.074 1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)