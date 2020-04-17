Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 264.375 3,05 BIST ANKARA 166.351 0,76 BIST ANTALYA 80.397 4,34 BIST BALIKESİR 101.239 -0,01 BIST BURSA 171.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|264.375
|3,05
|BIST ANKARA
|166.351
|0,76
|BIST ANTALYA
|80.397
|4,34
|BIST BALIKESİR
|101.239
|-0,01
|BIST BURSA
|171.080
|3,35
|BIST DENIZLI
|144.070
|3,68
|BIST ISTANBUL
|99.181
|2,47
|BIST IZMIR
|194.970
|0,55
|BIST KAYSERI
|377.437
|2,02
|BIST KOCAELI
|195.599
|3,18
|BIST KONYA
|80.480
|2,73
|BIST TEKIRDAĞ
|452.074
|1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:32 Kaynak: AA
Son Dakika Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı