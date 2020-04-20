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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.137 0,97 BIST ANKARA 166.955 1,04 BIST ANTALYA 82.424 2,24 BIST BALIKESİR 101.733 1,04 BIST BURSA 173.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|264.137
|0,97
|BIST ANKARA
|166.955
|1,04
|BIST ANTALYA
|82.424
|2,24
|BIST BALIKESİR
|101.733
|1,04
|BIST BURSA
|173.194
|2,22
|BIST DENIZLI
|146.786
|2,72
|BIST ISTANBUL
|99.438
|0,46
|BIST IZMIR
|194.572
|0,66
|BIST KAYSERI
|384.156
|2,07
|BIST KOCAELI
|195.449
|0,58
|BIST KONYA
|80.176
|-0,17
|BIST TEKIRDAĞ
|451.819
|0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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