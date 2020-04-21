Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.673 -0,76 BIST ANKARA 165.203 -1,09 BIST ANTALYA 81.764 -0,36 BIST BALIKESİR 103.520 1,07 BIST BURSA 172.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.673 -0,76 BIST ANKARA 165.203 -1,09 BIST ANTALYA 81.764 -0,36 BIST BALIKESİR 103.520 1,07 BIST BURSA 172.316 -0,35 BIST DENIZLI 149.052 1,67 BIST ISTANBUL 98.554 -0,88 BIST IZMIR 195.142 -0,30 BIST KAYSERI 391.824 0,42 BIST KOCAELI 194.904 -0,89 BIST KONYA 79.138 -1,10 BIST TEKIRDAĞ 462.999 2,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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