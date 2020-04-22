Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.015 0,42 BIST ANKARA 168.140 2,15 BIST ANTALYA 82.949 3,10 BIST BALIKESİR 105.325 1,48 BIST BURSA 174.663 1,56 BIST DENIZLI 153.583 3,37 BIST ISTANBUL 99.805 1,23 BIST IZMIR 197.707 1,24 BIST KAYSERI 402.872 0,44 BIST KOCAELI 199.281 2,10 BIST KONYA 79.631 1,19 BIST TEKIRDAĞ 509.059 6,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)