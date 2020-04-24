Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 274.570 2,50 BIST ANKARA 169.951 1,04 BIST ANTALYA 81.606 0,07 BIST BALIKESİR 108.557 2,51 BIST BURSA 177.047 1,76 BIST DENIZLI 157.686 3,43 BIST ISTANBUL 100.119 0,48 BIST IZMIR 201.735 2,18 BIST KAYSERI 412.972 3,05 BIST KOCAELI 200.532 0,83 BIST KONYA 82.287 2,89 BIST TEKIRDAĞ 562.166 8,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)