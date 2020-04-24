Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 274.570 2,50 BIST ANKARA 169.951 1,04 BIST ANTALYA 81.606 0,07 BIST BALIKESİR 108.557 2,51 BIST BURSA 177.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|274.570
|2,50
|BIST ANKARA
|169.951
|1,04
|BIST ANTALYA
|81.606
|0,07
|BIST BALIKESİR
|108.557
|2,51
|BIST BURSA
|177.047
|1,76
|BIST DENIZLI
|157.686
|3,43
|BIST ISTANBUL
|100.119
|0,48
|BIST IZMIR
|201.735
|2,18
|BIST KAYSERI
|412.972
|3,05
|BIST KOCAELI
|200.532
|0,83
|BIST KONYA
|82.287
|2,89
|BIST TEKIRDAĞ
|562.166
|8,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:38 Kaynak: AA
Son Dakika Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi 389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu