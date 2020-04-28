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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 276.217 0,07 BIST ANKARA 175.876 0,57 BIST ANTALYA 89.912 -0,08 BIST BALIKESİR 119.886 1,36 BIST BURSA 182.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|276.217
|0,07
|BIST ANKARA
|175.876
|0,57
|BIST ANTALYA
|89.912
|-0,08
|BIST BALIKESİR
|119.886
|1,36
|BIST BURSA
|182.349
|-0,24
|BIST DENIZLI
|165.684
|2,71
|BIST ISTANBUL
|103.121
|0,44
|BIST IZMIR
|206.700
|0,73
|BIST KAYSERI
|425.834
|1,15
|BIST KOCAELI
|204.234
|1,07
|BIST KONYA
|87.476
|-0,56
|BIST TEKIRDAĞ
|655.796
|7,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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