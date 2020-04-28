Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 276.217 0,07 BIST ANKARA 175.876 0,57 BIST ANTALYA 89.912 -0,08 BIST BALIKESİR 119.886 1,36 BIST BURSA 182.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 276.217 0,07
BIST ANKARA 175.876 0,57
BIST ANTALYA 89.912 -0,08
BIST BALIKESİR 119.886 1,36
BIST BURSA 182.349 -0,24
BIST DENIZLI 165.684 2,71
BIST ISTANBUL 103.121 0,44
BIST IZMIR 206.700 0,73
BIST KAYSERI 425.834 1,15
BIST KOCAELI 204.234 1,07
BIST KONYA 87.476 -0,56
BIST TEKIRDAĞ 655.796 7,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:26 Kaynak: AA


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