Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 276.217 0,07 BIST ANKARA 175.876 0,57 BIST ANTALYA 89.912 -0,08 BIST BALIKESİR 119.886 1,36 BIST BURSA 182.349 -0,24 BIST DENIZLI 165.684 2,71 BIST ISTANBUL 103.121 0,44 BIST IZMIR 206.700 0,73 BIST KAYSERI 425.834 1,15 BIST KOCAELI 204.234 1,07 BIST KONYA 87.476 -0,56 BIST TEKIRDAĞ 655.796 7,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)