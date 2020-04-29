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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 277.610 1,54 BIST ANKARA 174.944 0,74 BIST ANTALYA 90.023 0,08 BIST BALIKESİR 121.641 1,55 BIST BURSA 187.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|277.610
|1,54
|BIST ANKARA
|174.944
|0,74
|BIST ANTALYA
|90.023
|0,08
|BIST BALIKESİR
|121.641
|1,55
|BIST BURSA
|187.240
|2,02
|BIST DENIZLI
|164.908
|0,93
|BIST ISTANBUL
|102.461
|0,40
|BIST IZMIR
|208.395
|1,41
|BIST KAYSERI
|431.553
|0,54
|BIST KOCAELI
|207.062
|1,95
|BIST KONYA
|88.599
|1,55
|BIST TEKIRDAĞ
|709.702
|7,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:22 Kaynak: AA
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