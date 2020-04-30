Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 277.853 0,62 BIST ANKARA 174.393 -0,25 BIST ANTALYA 90.227 1,11 BIST BALIKESİR 119.518 -3,10 BIST BURSA 186.699 -1,45 BIST DENIZLI 159.842 -2,15 BIST ISTANBUL 103.150 0,56 BIST IZMIR 208.794 -0,45 BIST KAYSERI 432.349 -0,33 BIST KOCAELI 212.921 1,59 BIST KONYA 92.740 0,28 BIST TEKIRDAĞ 621.068 -8,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)