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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
11 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 277.853 0,62 BIST ANKARA 174.393 -0,25 BIST ANTALYA 90.227 1,11 BIST BALIKESİR 119.518 -3,10 BIST BURSA 186.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|277.853
|0,62
|BIST ANKARA
|174.393
|-0,25
|BIST ANTALYA
|90.227
|1,11
|BIST BALIKESİR
|119.518
|-3,10
|BIST BURSA
|186.699
|-1,45
|BIST DENIZLI
|159.842
|-2,15
|BIST ISTANBUL
|103.150
|0,56
|BIST IZMIR
|208.794
|-0,45
|BIST KAYSERI
|432.349
|-0,33
|BIST KOCAELI
|212.921
|1,59
|BIST KONYA
|92.740
|0,28
|BIST TEKIRDAĞ
|621.068
|-8,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:24 Kaynak: AA
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