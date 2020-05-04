Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 276.144 0,45 BIST ANKARA 170.430 -1,11 BIST ANTALYA 92.485 0,78 BIST BALIKESİR 113.863 -3,40 BIST BURSA 182.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 276.144 0,45 BIST ANKARA 170.430 -1,11 BIST ANTALYA 92.485 0,78 BIST BALIKESİR 113.863 -3,40 BIST BURSA 182.023 -2,65 BIST DENIZLI 154.221 -2,21 BIST ISTANBUL 101.256 -1,36 BIST IZMIR 204.314 -0,80 BIST KAYSERI 418.735 -2,07 BIST KOCAELI 207.373 -2,70 BIST KONYA 89.814 -2,93 BIST TEKIRDAĞ 575.756 -6,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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