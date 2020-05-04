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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 276.144 0,45 BIST ANKARA 170.430 -1,11 BIST ANTALYA 92.485 0,78 BIST BALIKESİR 113.863 -3,40 BIST BURSA 182.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|276.144
|0,45
|BIST ANKARA
|170.430
|-1,11
|BIST ANTALYA
|92.485
|0,78
|BIST BALIKESİR
|113.863
|-3,40
|BIST BURSA
|182.023
|-2,65
|BIST DENIZLI
|154.221
|-2,21
|BIST ISTANBUL
|101.256
|-1,36
|BIST IZMIR
|204.314
|-0,80
|BIST KAYSERI
|418.735
|-2,07
|BIST KOCAELI
|207.373
|-2,70
|BIST KONYA
|89.814
|-2,93
|BIST TEKIRDAĞ
|575.756
|-6,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:28 Kaynak: AA
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