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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 278.235 0,62 BIST ANKARA 169.431 0,34 BIST ANTALYA 90.932 -0,21 BIST BALIKESİR 113.496 0,77 BIST BURSA 178.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|278.235
|0,62
|BIST ANKARA
|169.431
|0,34
|BIST ANTALYA
|90.932
|-0,21
|BIST BALIKESİR
|113.496
|0,77
|BIST BURSA
|178.553
|-1,53
|BIST DENIZLI
|155.046
|1,51
|BIST ISTANBUL
|100.829
|-0,13
|BIST IZMIR
|202.556
|-0,42
|BIST KAYSERI
|422.463
|-0,02
|BIST KOCAELI
|205.858
|0,10
|BIST KONYA
|87.711
|-1,53
|BIST TEKIRDAĞ
|592.921
|2,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:24 Kaynak: AA
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