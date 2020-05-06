Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 279.369 0,41 BIST ANKARA 174.318 1,40 BIST ANTALYA 94.183 -0,42 BIST BALIKESİR 117.028 0,36 BIST BURSA 180.272 0,64 BIST DENIZLI 158.569 -0,49 BIST ISTANBUL 101.072 0,19 BIST IZMIR 207.626 1,33 BIST KAYSERI 425.077 0,48 BIST KOCAELI 206.253 -0,11 BIST KONYA 87.756 0,19 BIST TEKIRDAĞ 596.271 -4,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)