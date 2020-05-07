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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
11 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 285.203 2,11 BIST ANKARA 174.106 1,16 BIST ANTALYA 93.747 -0,54 BIST BALIKESİR 120.880 2,14 BIST BURSA 179.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|285.203
|2,11
|BIST ANKARA
|174.106
|1,16
|BIST ANTALYA
|93.747
|-0,54
|BIST BALIKESİR
|120.880
|2,14
|BIST BURSA
|179.418
|0,72
|BIST DENIZLI
|159.962
|2,24
|BIST ISTANBUL
|100.656
|0,22
|BIST IZMIR
|210.000
|0,83
|BIST KAYSERI
|424.099
|0,31
|BIST KOCAELI
|204.466
|0,14
|BIST KONYA
|88.184
|1,83
|BIST TEKIRDAĞ
|584.662
|0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 02:22 Kaynak: AA
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