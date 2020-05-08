Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 292.960 1,81 BIST ANKARA 171.146 -0,79 BIST ANTALYA 92.194 0,15 BIST BALIKESİR 117.840 -0,09 BIST BURSA 177.495 0,10 BIST DENIZLI 158.120 -0,65 BIST ISTANBUL 100.813 0,28 BIST IZMIR 208.477 0,03 BIST KAYSERI 432.318 -0,03 BIST KOCAELI 204.568 0,94 BIST KONYA 88.984 1,57 BIST TEKIRDAĞ 561.372 -1,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)