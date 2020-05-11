Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 285.166 -0,84 BIST ANKARA 168.764 0,51 BIST ANTALYA 93.177 3,24 BIST BALIKESİR 115.571 -0,56 BIST BURSA 176.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 285.166 -0,84 BIST ANKARA 168.764 0,51 BIST ANTALYA 93.177 3,24 BIST BALIKESİR 115.571 -0,56 BIST BURSA 176.189 0,59 BIST DENIZLI 159.908 2,03 BIST ISTANBUL 100.887 0,53 BIST IZMIR 207.328 0,00 BIST KAYSERI 430.492 -0,20 BIST KOCAELI 204.061 0,98 BIST KONYA 90.560 1,52 BIST TEKIRDAĞ 613.612 7,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor

Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak

Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı

Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar

Haftaya düşüşle başlayan gram altın 385,7 liradan işlem görüyor

Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek

Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler

Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı

Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu

Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü

Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı

Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor

Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi

"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi