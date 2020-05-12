Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 282.744 0,19 BIST ANKARA 172.169 2,01 BIST ANTALYA 94.640 2,96 BIST BALIKESİR 115.611 0,85 BIST BURSA 175.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 282.744 0,19 BIST ANKARA 172.169 2,01 BIST ANTALYA 94.640 2,96 BIST BALIKESİR 115.611 0,85 BIST BURSA 175.706 0,58 BIST DENIZLI 164.981 2,77 BIST ISTANBUL 101.506 1,14 BIST IZMIR 207.859 0,27 BIST KAYSERI 436.332 1,57 BIST KOCAELI 206.583 1,34 BIST KONYA 91.016 0,11 BIST TEKIRDAĞ 655.807 7,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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