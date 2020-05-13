Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 285.879 1,16 BIST ANKARA 179.597 3,10 BIST ANTALYA 98.554 1,35 BIST BALIKESİR 117.684 0,81 BIST BURSA 178.581 0,97 BIST DENIZLI 168.760 3,17 BIST ISTANBUL 102.800 0,58 BIST IZMIR 210.953 0,83 BIST KAYSERI 445.863 1,38 BIST KOCAELI 209.204 0,28 BIST KONYA 91.955 -0,04 BIST TEKIRDAĞ 708.187 7,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)