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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 286.995 0,56 BIST ANKARA 179.687 -0,10 BIST ANTALYA 93.238 -2,45 BIST BALIKESİR 117.642 -1,00 BIST BURSA 176.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|286.995
|0,56
|BIST ANKARA
|179.687
|-0,10
|BIST ANTALYA
|93.238
|-2,45
|BIST BALIKESİR
|117.642
|-1,00
|BIST BURSA
|176.268
|-1,41
|BIST DENIZLI
|166.778
|-0,65
|BIST ISTANBUL
|101.727
|-0,86
|BIST IZMIR
|209.507
|-0,78
|BIST KAYSERI
|444.089
|-1,48
|BIST KOCAELI
|205.190
|-1,71
|BIST KONYA
|89.711
|-1,72
|BIST TEKIRDAĞ
|677.401
|-4,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:22 Kaynak: AA
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