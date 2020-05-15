Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 305.447 6,69 BIST ANKARA 181.928 0,36 BIST ANTALYA 94.129 0,96 BIST BALIKESİR 122.759 3,79 BIST BURSA 180.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|305.447
|6,69
|BIST ANKARA
|181.928
|0,36
|BIST ANTALYA
|94.129
|0,96
|BIST BALIKESİR
|122.759
|3,79
|BIST BURSA
|180.648
|2,84
|BIST DENIZLI
|169.128
|2,20
|BIST ISTANBUL
|101.828
|0,26
|BIST IZMIR
|212.849
|1,74
|BIST KAYSERI
|452.236
|1,45
|BIST KOCAELI
|204.252
|-0,15
|BIST KONYA
|90.493
|2,00
|BIST TEKIRDAĞ
|708.747
|-1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:24 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek 7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak