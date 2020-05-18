Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 327.924 7,03 BIST ANKARA 183.996 1,73 BIST ANTALYA 98.951 4,77 BIST BALIKESİR 124.942 2,33 BIST BURSA 185.780 2,56 BIST DENIZLI 174.118 2,12 BIST ISTANBUL 103.500 1,77 BIST IZMIR 215.018 1,51 BIST KAYSERI 459.243 1,97 BIST KOCAELI 204.191 0,26 BIST KONYA 94.199 2,44 BIST TEKIRDAĞ 694.711 -2,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)