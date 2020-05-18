Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 327.924 7,03 BIST ANKARA 183.996 1,73 BIST ANTALYA 98.951 4,77 BIST BALIKESİR 124.942 2,33 BIST BURSA 185.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|327.924
|7,03
|BIST ANKARA
|183.996
|1,73
|BIST ANTALYA
|98.951
|4,77
|BIST BALIKESİR
|124.942
|2,33
|BIST BURSA
|185.780
|2,56
|BIST DENIZLI
|174.118
|2,12
|BIST ISTANBUL
|103.500
|1,77
|BIST IZMIR
|215.018
|1,51
|BIST KAYSERI
|459.243
|1,97
|BIST KOCAELI
|204.191
|0,26
|BIST KONYA
|94.199
|2,44
|BIST TEKIRDAĞ
|694.711
|-2,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 02:28 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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