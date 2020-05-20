Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 320.908 1,31 BIST ANKARA 183.823 0,68 BIST ANTALYA 99.141 0,01 BIST BALIKESİR 125.012 0,17 BIST BURSA 186.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|320.908
|1,31
|BIST ANKARA
|183.823
|0,68
|BIST ANTALYA
|99.141
|0,01
|BIST BALIKESİR
|125.012
|0,17
|BIST BURSA
|186.902
|0,57
|BIST DENIZLI
|172.892
|0,83
|BIST ISTANBUL
|104.883
|0,82
|BIST IZMIR
|212.423
|0,08
|BIST KAYSERI
|470.168
|1,52
|BIST KOCAELI
|207.031
|1,26
|BIST KONYA
|94.304
|0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|687.004
|0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:30 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak