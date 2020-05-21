Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 324.838 0,16 BIST ANKARA 184.733 0,48 BIST ANTALYA 100.541 0,22 BIST BALIKESİR 125.519 0,45 BIST BURSA 187.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 324.838 0,16 BIST ANKARA 184.733 0,48 BIST ANTALYA 100.541 0,22 BIST BALIKESİR 125.519 0,45 BIST BURSA 187.987 0,84 BIST DENIZLI 183.783 1,76 BIST ISTANBUL 106.047 1,30 BIST IZMIR 212.450 0,25 BIST KAYSERI 478.520 -0,37 BIST KOCAELI 204.356 -1,25 BIST KONYA 95.319 0,47 BIST TEKIRDAĞ 675.194 -1,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir

Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak

İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında

Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu

Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi

Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü

Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek

Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak

ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı

Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi

Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor

Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor