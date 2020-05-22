Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 320.518 1,06 BIST ANKARA 182.615 -0,74 BIST ANTALYA 100.368 1,15 BIST BALIKESİR 125.700 1,78 BIST BURSA 187.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 320.518 1,06
BIST ANKARA 182.615 -0,74
BIST ANTALYA 100.368 1,15
BIST BALIKESİR 125.700 1,78
BIST BURSA 187.623 0,15
BIST DENIZLI 180.136 -0,17
BIST ISTANBUL 106.063 0,59
BIST IZMIR 212.564 0,50
BIST KAYSERI 472.751 -0,34
BIST KOCAELI 203.522 0,37
BIST KONYA 93.068 -0,45
BIST TEKIRDAĞ 671.451 1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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