Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 320.518 1,06 BIST ANKARA 182.615 -0,74 BIST ANTALYA 100.368 1,15 BIST BALIKESİR 125.700 1,78 BIST BURSA 187.623 0,15 BIST DENIZLI 180.136 -0,17 BIST ISTANBUL 106.063 0,59 BIST IZMIR 212.564 0,50 BIST KAYSERI 472.751 -0,34 BIST KOCAELI 203.522 0,37 BIST KONYA 93.068 -0,45 BIST TEKIRDAĞ 671.451 1,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)