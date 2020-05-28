Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 315.538 -1,85 BIST ANKARA 185.082 0,09 BIST ANTALYA 98.668 -2,46 BIST BALIKESİR 127.180 0,17 BIST BURSA 193.864 0,19 BIST DENIZLI 187.254 2,41 BIST ISTANBUL 108.931 -0,02 BIST IZMIR 212.663 -0,73 BIST KAYSERI 473.446 -1,09 BIST KOCAELI 212.399 0,90 BIST KONYA 94.987 0,87 BIST TEKIRDAĞ 678.760 -2,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)