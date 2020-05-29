Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 331.057 -0,46 BIST ANKARA 184.844 -0,45 BIST ANTALYA 98.712 -0,15 BIST BALIKESİR 125.938 1,31 BIST BURSA 194.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|331.057
|-0,46
|BIST ANKARA
|184.844
|-0,45
|BIST ANTALYA
|98.712
|-0,15
|BIST BALIKESİR
|125.938
|1,31
|BIST BURSA
|194.224
|-0,49
|BIST DENIZLI
|186.673
|-0,02
|BIST ISTANBUL
|108.652
|-0,71
|BIST IZMIR
|211.245
|-0,20
|BIST KAYSERI
|472.474
|-0,08
|BIST KOCAELI
|208.604
|-1,24
|BIST KONYA
|98.806
|4,27
|BIST TEKIRDAĞ
|696.869
|-0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:23 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor