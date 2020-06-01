Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 329.726 1,64 BIST ANKARA 187.199 1,64 BIST ANTALYA 99.856 0,88 BIST BALIKESİR 124.149 -0,90 BIST BURSA 196.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|329.726
|1,64
|BIST ANKARA
|187.199
|1,64
|BIST ANTALYA
|99.856
|0,88
|BIST BALIKESİR
|124.149
|-0,90
|BIST BURSA
|196.610
|1,83
|BIST DENIZLI
|202.256
|5,35
|BIST ISTANBUL
|110.104
|1,31
|BIST IZMIR
|214.750
|1,64
|BIST KAYSERI
|477.356
|0,83
|BIST KOCAELI
|213.470
|1,98
|BIST KONYA
|98.061
|0,25
|BIST TEKIRDAĞ
|691.501
|-1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:27 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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