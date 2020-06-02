Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 329.726 1,11 BIST ANKARA 190.354 0,86 BIST ANTALYA 100.098 -1,21 BIST BALIKESİR 121.789 -1,92 BIST BURSA 197.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 329.726 1,11 BIST ANKARA 190.354 0,86 BIST ANTALYA 100.098 -1,21 BIST BALIKESİR 121.789 -1,92 BIST BURSA 197.147 0,48 BIST DENIZLI 205.874 1,84 BIST ISTANBUL 110.536 0,32 BIST IZMIR 215.484 0,08 BIST KAYSERI 480.469 -0,05 BIST KOCAELI 215.848 0,29 BIST KONYA 97.799 0,02 BIST TEKIRDAĞ 689.364 -0,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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