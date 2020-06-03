Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 328.510 0,10 BIST ANKARA 190.044 -0,87 BIST ANTALYA 102.562 0,54 BIST BALIKESİR 122.706 0,86 BIST BURSA 202.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|328.510
|0,10
|BIST ANKARA
|190.044
|-0,87
|BIST ANTALYA
|102.562
|0,54
|BIST BALIKESİR
|122.706
|0,86
|BIST BURSA
|202.320
|1,51
|BIST DENIZLI
|204.432
|-0,67
|BIST ISTANBUL
|111.872
|0,54
|BIST IZMIR
|219.197
|0,84
|BIST KAYSERI
|481.019
|-0,05
|BIST KOCAELI
|217.730
|0,32
|BIST KONYA
|101.049
|2,00
|BIST TEKIRDAĞ
|714.077
|2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 02:19 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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