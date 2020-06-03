Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 328.510 0,10 BIST ANKARA 190.044 -0,87 BIST ANTALYA 102.562 0,54 BIST BALIKESİR 122.706 0,86 BIST BURSA 202.320 1,51 BIST DENIZLI 204.432 -0,67 BIST ISTANBUL 111.872 0,54 BIST IZMIR 219.197 0,84 BIST KAYSERI 481.019 -0,05 BIST KOCAELI 217.730 0,32 BIST KONYA 101.049 2,00 BIST TEKIRDAĞ 714.077 2,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)