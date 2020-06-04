Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 328.657 0,28 BIST ANKARA 190.422 0,51 BIST ANTALYA 104.609 1,36 BIST BALIKESİR 121.495 -0,08 BIST BURSA 203.869 0,08 BIST DENIZLI 214.184 5,02 BIST ISTANBUL 112.882 0,57 BIST IZMIR 220.726 0,96 BIST KAYSERI 476.109 -1,50 BIST KOCAELI 214.270 -1,06 BIST KONYA 101.815 0,79 BIST TEKIRDAĞ 711.297 -3,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)