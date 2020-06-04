Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 328.657 0,28 BIST ANKARA 190.422 0,51 BIST ANTALYA 104.609 1,36 BIST BALIKESİR 121.495 -0,08 BIST BURSA 203.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|328.657
|0,28
|BIST ANKARA
|190.422
|0,51
|BIST ANTALYA
|104.609
|1,36
|BIST BALIKESİR
|121.495
|-0,08
|BIST BURSA
|203.869
|0,08
|BIST DENIZLI
|214.184
|5,02
|BIST ISTANBUL
|112.882
|0,57
|BIST IZMIR
|220.726
|0,96
|BIST KAYSERI
|476.109
|-1,50
|BIST KOCAELI
|214.270
|-1,06
|BIST KONYA
|101.815
|0,79
|BIST TEKIRDAĞ
|711.297
|-3,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 02:19 Kaynak: AA
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