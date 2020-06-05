Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 323.402 -0,30 BIST ANKARA 189.105 0,48 BIST ANTALYA 105.447 2,01 BIST BALIKESİR 119.629 -0,76 BIST BURSA 203.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 323.402 -0,30 BIST ANKARA 189.105 0,48 BIST ANTALYA 105.447 2,01 BIST BALIKESİR 119.629 -0,76 BIST BURSA 203.177 -0,07 BIST DENIZLI 228.204 5,78 BIST ISTANBUL 113.116 0,63 BIST IZMIR 220.220 -0,57 BIST KAYSERI 480.595 0,41 BIST KOCAELI 217.047 1,44 BIST KONYA 100.012 -1,56 BIST TEKIRDAĞ 695.186 -0,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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