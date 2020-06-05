Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 323.402 -0,30 BIST ANKARA 189.105 0,48 BIST ANTALYA 105.447 2,01 BIST BALIKESİR 119.629 -0,76 BIST BURSA 203.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|323.402
|-0,30
|BIST ANKARA
|189.105
|0,48
|BIST ANTALYA
|105.447
|2,01
|BIST BALIKESİR
|119.629
|-0,76
|BIST BURSA
|203.177
|-0,07
|BIST DENIZLI
|228.204
|5,78
|BIST ISTANBUL
|113.116
|0,63
|BIST IZMIR
|220.220
|-0,57
|BIST KAYSERI
|480.595
|0,41
|BIST KOCAELI
|217.047
|1,44
|BIST KONYA
|100.012
|-1,56
|BIST TEKIRDAĞ
|695.186
|-0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 02:15 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi