Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 324.932 0,55 BIST ANKARA 190.420 0,67 BIST ANTALYA 110.378 4,61 BIST BALIKESİR 122.859 1,50 BIST BURSA 204.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|324.932
|0,55
|BIST ANKARA
|190.420
|0,67
|BIST ANTALYA
|110.378
|4,61
|BIST BALIKESİR
|122.859
|1,50
|BIST BURSA
|204.965
|0,53
|BIST DENIZLI
|241.904
|6,31
|BIST ISTANBUL
|114.176
|0,66
|BIST IZMIR
|220.491
|0,36
|BIST KAYSERI
|486.907
|1,21
|BIST KOCAELI
|220.862
|1,36
|BIST KONYA
|101.528
|1,14
|BIST TEKIRDAĞ
|695.070
|0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 02:19 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı