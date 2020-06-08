Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 324.932 0,55 BIST ANKARA 190.420 0,67 BIST ANTALYA 110.378 4,61 BIST BALIKESİR 122.859 1,50 BIST BURSA 204.965 0,53 BIST DENIZLI 241.904 6,31 BIST ISTANBUL 114.176 0,66 BIST IZMIR 220.491 0,36 BIST KAYSERI 486.907 1,21 BIST KOCAELI 220.862 1,36 BIST KONYA 101.528 1,14 BIST TEKIRDAĞ 695.070 0,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)