Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 320.126 0,48 BIST ANKARA 187.820 -0,15 BIST ANTALYA 106.622 -2,19 BIST BALIKESİR 120.843 -0,28 BIST BURSA 201.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|320.126
|0,48
|BIST ANKARA
|187.820
|-0,15
|BIST ANTALYA
|106.622
|-2,19
|BIST BALIKESİR
|120.843
|-0,28
|BIST BURSA
|201.009
|-0,95
|BIST DENIZLI
|256.264
|6,39
|BIST ISTANBUL
|112.494
|-0,72
|BIST IZMIR
|218.978
|0,12
|BIST KAYSERI
|473.787
|-1,57
|BIST KOCAELI
|217.779
|-0,31
|BIST KONYA
|99.814
|0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|672.454
|-1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:17 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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