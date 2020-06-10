Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 331.116 3,12 BIST ANKARA 190.588 1,29 BIST ANTALYA 111.343 4,78 BIST BALIKESİR 122.837 1,54 BIST BURSA 205.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 331.116 3,12 BIST ANKARA 190.588 1,29 BIST ANTALYA 111.343 4,78 BIST BALIKESİR 122.837 1,54 BIST BURSA 205.526 1,40 BIST DENIZLI 273.454 6,78 BIST ISTANBUL 113.143 0,53 BIST IZMIR 222.103 1,18 BIST KAYSERI 478.079 0,37 BIST KOCAELI 218.734 0,64 BIST KONYA 102.456 2,45 BIST TEKIRDAĞ 687.209 1,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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