Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 327.638 -0,71 BIST ANKARA 189.968 0,15 BIST ANTALYA 113.810 -0,28 BIST BALIKESİR 123.279 0,66 BIST BURSA 202.859 0,10 BIST DENIZLI 275.747 -0,83 BIST ISTANBUL 112.590 0,10 BIST IZMIR 225.109 -0,33 BIST KAYSERI 473.413 -0,55 BIST KOCAELI 218.924 0,50 BIST KONYA 103.013 0,51 BIST TEKIRDAĞ 703.762 2,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)