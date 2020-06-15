Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 339.498 3,64 BIST ANKARA 191.113 0,68 BIST ANTALYA 112.261 -1,31 BIST BALIKESİR 126.046 0,65 BIST BURSA 203.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 339.498 3,64 BIST ANKARA 191.113 0,68 BIST ANTALYA 112.261 -1,31 BIST BALIKESİR 126.046 0,65 BIST BURSA 203.902 0,14 BIST DENIZLI 279.340 2,16 BIST ISTANBUL 113.457 -0,02 BIST IZMIR 227.927 1,04 BIST KAYSERI 472.935 -0,04 BIST KOCAELI 220.031 -0,55 BIST KONYA 104.223 0,68 BIST TEKIRDAĞ 700.683 1,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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