Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 339.498 3,64 BIST ANKARA 191.113 0,68 BIST ANTALYA 112.261 -1,31 BIST BALIKESİR 126.046 0,65 BIST BURSA 203.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|339.498
|3,64
|BIST ANKARA
|191.113
|0,68
|BIST ANTALYA
|112.261
|-1,31
|BIST BALIKESİR
|126.046
|0,65
|BIST BURSA
|203.902
|0,14
|BIST DENIZLI
|279.340
|2,16
|BIST ISTANBUL
|113.457
|-0,02
|BIST IZMIR
|227.927
|1,04
|BIST KAYSERI
|472.935
|-0,04
|BIST KOCAELI
|220.031
|-0,55
|BIST KONYA
|104.223
|0,68
|BIST TEKIRDAĞ
|700.683
|1,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:13 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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