Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 338.774 -0,92 BIST ANKARA 193.525 -0,31 BIST ANTALYA 110.156 -0,79 BIST BALIKESİR 125.856 0,55 BIST BURSA 209.513 0,83 BIST DENIZLI 254.208 -4,26 BIST ISTANBUL 115.237 0,07 BIST IZMIR 229.527 -0,09 BIST KAYSERI 492.127 1,74 BIST KOCAELI 223.517 0,22 BIST KONYA 102.299 -0,30 BIST TEKIRDAĞ 787.871 4,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)