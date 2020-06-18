Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 348.051 3,21 BIST ANKARA 194.830 1,45 BIST ANTALYA 110.754 0,13 BIST BALIKESİR 125.299 0,11 BIST BURSA 212.110 0,80 BIST DENIZLI 252.538 -1,36 BIST ISTANBUL 118.030 2,44 BIST IZMIR 230.521 0,91 BIST KAYSERI 496.170 0,86 BIST KOCAELI 223.583 0,32 BIST KONYA 101.821 -0,23 BIST TEKIRDAĞ 759.603 -2,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)